Хорошавина (?) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Хорошавин Спиридон Яковлевич
Отец ребёнка: Хорошавин Яков .
Рождение ребёнка
До 1835
Сын: Хорошавин Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Хорошавин Яков .
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошавин Дионис Яковлевич
Отец ребёнка: Хорошавин Яков .
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хорошавин Яков .
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно