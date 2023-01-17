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Хорошавин Спиридон Яковлевич

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Хорошавин Яков .

Мать: Хорошавина ?

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
31.01.1832

Жена: Хорошавина Евдокия Степановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
18.07.1836

Жена: Хорошавина Мария Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Рождение ребёнка
02.01.1850 ст.

Дочь: Ксения Спиридонова

Мать ребёнка: Хорошавина Мария Андреевна

Бракосочетание
19.02.1850

Жена: Хорошавина Анна Тимофеевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
3 брак
Рождение ребёнка
07.04.1851

Сын: Хорошавин Егор Спиридонович

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Тимофеевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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