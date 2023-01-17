Хорошавин Спиридон Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Хорошавин Яков .
Мать: Хорошавина ?
Бракосочетание
31.01.1832
Бракосочетание
18.07.1836
2 брак
Рождение ребёнка
02.01.1850 ст.
Дочь: Ксения Спиридонова
Мать ребёнка: Хорошавина Мария Андреевна
Бракосочетание
19.02.1850
3 брак
Рождение ребёнка
07.04.1851
Сын: Хорошавин Егор Спиридонович
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно