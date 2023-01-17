Хорошавина (Коровина) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Коровина) Анна Тимофеевна

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Место рождения

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Коровин Тимофей Иванович

Мать: Коровина Наталия

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
19.02.1850

Муж: Хорошавин Спиридон Яковлевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
3 брак
Рождение ребёнка
07.04.1851

Сын: Хорошавин Егор Спиридонович

Отец ребёнка: Хорошавин Спиридон Яковлевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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