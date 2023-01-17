Хорошавина (Коровина) Анна Тимофеевна
Место рожденияд. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Коровин Тимофей Иванович
Мать: Коровина Наталия
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
19.02.1850
3 брак
Рождение ребёнка
07.04.1851
Сын: Хорошавин Егор Спиридонович
Отец ребёнка: Хорошавин Спиридон Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно