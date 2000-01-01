Коровина (?) Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровина (?) Наталия

Коровина (?) Наталия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

До 1835

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Хорошавина Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Коровин Тимофей Иванович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агрипина Тимофеевна

Отец ребёнка: Коровин Тимофей Иванович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Тимофей Иванович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
До 1835
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close