Коровина (?) Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиДо 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Хорошавина Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Коровин Тимофей Иванович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агрипина Тимофеевна
Отец ребёнка: Коровин Тимофей Иванович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
До 1835
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)