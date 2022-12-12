Хорошавин Степан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: Хорошавин Яков .
Мать: Хорошавина ?
Рождение ребёнка
02.01.1850
Дочь: Ксения Степановна
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно