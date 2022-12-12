Хорошавин Степан Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавин Степан Яковлевич

Хорошавин Степан Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: Хорошавин Яков .

Мать: Хорошавина ?

Рождение ребёнка
02.01.1850

Дочь: Ксения Степановна

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Марфа Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close