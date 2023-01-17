Хорошавин Обший Новоразчистной
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1645
Сын: Хорошавин Анисим Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошавин Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошавин Андрей .
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошавин Никита .
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошавин Сидор .
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошавин Яков .
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно