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Хорошавин Обший Новоразчистной

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1645

Сын: Хорошавин Анисим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Хорошавин Ефрем Ефимимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошавин Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошавин Андрей .

Мать ребёнка: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошавин Никита .

Мать ребёнка: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошавин Сидор .

Мать ребёнка: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошавин Яков .

Мать ребёнка: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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