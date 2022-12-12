Хорошавин Ефрем Ефимимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Ефрем Ефимимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Хорошавин Обший Новоразчистной

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Хорошавин Иван Ефремович

Мать ребёнка: Хорошавина Феврония Дмитриевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Хорошавин Егор Ефремович

Мать ребёнка: Хорошавина Феврония Дмитриевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Феврония Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
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