Хорошавин Ефрем Ефимимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Хорошавин Обший Новоразчистной
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Хорошавина Феврония Дмитриевна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Хорошавина Феврония Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763