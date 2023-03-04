Хорошавин Анисим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1645
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1645
Отец: Хорошавин Обший Новоразчистной
Рождение ребёнка
До 1659
Сын: Хорошавин Иван Анисимович
Рождение ребёнка
1660
Сын: Хорошавин Фёдор Анисимович
Рождение ребёнка
1672
Сын: Хорошавин Никита Анисимович
Рождение ребёнка
1677
Сын: Хорошавин Зоть Анисимович
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678