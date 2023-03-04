Хорошавин Анисим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Анисим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1645

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1645

Отец: Хорошавин Обший Новоразчистной

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1659

Сын: Хорошавин Иван Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1660

Сын: Хорошавин Фёдор Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1672

Сын: Хорошавин Никита Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Хорошавин Зоть Анисимович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
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