Хорошавин Никита Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: Хорошавин Анисим Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Хорошавин Татьна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1722