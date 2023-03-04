Хорошавин Никита Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Никита Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Хорошавин Анисим Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Хорошавин Яков Никитович

Мать ребёнка: Хорошавин Татьна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавин Татьна Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1722
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