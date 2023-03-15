Чепик Никита Агапитов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Чепик Агафон Агеев
Мать: Чепик Макрида Авдеева
Рождение ребёнка
1858
Сын: Чепик Сергей Никитин
Мать ребёнка: Чепик Ульяна Гервасиева
ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13 – солдат
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Чепик Ульяна Гервасиева
ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13
Бракосочетание
09.02.1864
Жена: Чепик Ульяна Гервасиева
Смерть
Неизвестно