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Чепик Никита Агапитов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Чепик Агафон Агеев

Мать: Чепик Макрида Авдеева

Рождение ребёнка
1858

Сын: Чепик Сергей Никитин

Мать ребёнка: Чепик Ульяна Гервасиева

ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13 – солдат
Рождение ребёнка
1859

Сын: Чепик Венедикт Никитин

Мать ребёнка: Чепик Ульяна Гервасиева

ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13
Бракосочетание
09.02.1864

Жена: Чепик Ульяна Гервасиева

Смерть
Неизвестно
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