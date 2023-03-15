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Чепик Венедикт Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Чепик Никита Агапитов

Мать: Чепик Ульяна Гервасиева

ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13
Рождение ребёнка
1896

Сын: Чепик Семён Венедиктов

Мать ребёнка: Чепик Ольга Семёнова

ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13
Рождение ребёнка
1898

Сын: Чепик Анофрий Венедиктов

Мать ребёнка: Чепик Ольга Семёнова

ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13
Рождение ребёнка
28.06.1900

Сын: Чепик Андрей Венедиктов

Мать ребёнка: Чепик Ольга Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепик Ольга Семёнова

Смерть
Неизвестно
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