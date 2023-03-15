Чепик Венедикт Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Чепик Никита Агапитов
Мать: Чепик Ульяна Гервасиева
ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Чепик Ольга Семёнова
ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Чепик Ольга Семёнова
ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13
Рождение ребёнка
28.06.1900
Мать ребёнка: Чепик Ольга Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чепик Ольга Семёнова
Смерть
Неизвестно