Чепик Ольга Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепик Ольга Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Чепик Семён Венедиктов

Отец ребёнка: Чепик Венедикт Никитин

ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13
Рождение ребёнка
1898

Сын: Чепик Анофрий Венедиктов

Отец ребёнка: Чепик Венедикт Никитин

ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13
Рождение ребёнка
28.06.1900

Сын: Чепик Андрей Венедиктов

Отец ребёнка: Чепик Венедикт Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепик Венедикт Никитин

Смерть
Неизвестно
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