Чепик Ольга Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Чепик Венедикт Никитин
ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Чепик Венедикт Никитин
ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13
Рождение ребёнка
28.06.1900
Отец ребёнка: Чепик Венедикт Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно