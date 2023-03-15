Чепик (Кораленкова) Ульяна Гервасиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Чепик Сергей Никитин
Отец ребёнка: Чепик Никита Агапитов
ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13 – солдат
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Чепик Никита Агапитов
ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13
Бракосочетание
09.02.1864
Смерть
Неизвестно