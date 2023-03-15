Чепик (Кораленкова) Ульяна Гервасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепик (Кораленкова) Ульяна Гервасиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Чепик Сергей Никитин

Отец ребёнка: Чепик Никита Агапитов

ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13 – солдат
Рождение ребёнка
1859

Сын: Чепик Венедикт Никитин

Отец ребёнка: Чепик Никита Агапитов

ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13
Бракосочетание
09.02.1864

Муж: Чепик Никита Агапитов

Смерть
Неизвестно
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