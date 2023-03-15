Чепик Сергей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепик Сергей Никитин

Чепик Сергей Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Чепик Никита Агапитов

Мать: Чепик Ульяна Гервасиева

ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13 – солдат
Рождение ребёнка
23.06.1900

Сын: Чепик Давид Сергеевич

Мать ребёнка: Чепик Агриппина Вавилина

Рождение ребёнка
1905

Сын: Чепик Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Чепик Агриппина Вавилина

ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепик Агриппина Вавилина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close