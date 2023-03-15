Чепик Сергей Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Чепик Никита Агапитов
Мать: Чепик Ульяна Гервасиева
ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13 – солдат
Рождение ребёнка
23.06.1900
Мать ребёнка: Чепик Агриппина Вавилина
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Чепик Агриппина Вавилина
ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чепик Агриппина Вавилина
Смерть
Неизвестно