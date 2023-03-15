Чепик Макрида Авдеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Чепик Агафон Агеев
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Чепик Агафон Агеев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Чепик Логин Агафонов
Отец ребёнка: Чепик Агафон Агеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чепик Агафон Агеев
Смерть
Неизвестно