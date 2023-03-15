Чепик Макрида Авдеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепик Макрида Авдеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Чепик Никита Агапитов

Отец ребёнка: Чепик Агафон Агеев

Рождение ребёнка
1848

Сын: Чепик Кузьма Агафонов

Отец ребёнка: Чепик Агафон Агеев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Чепик Логин Агафонов

Отец ребёнка: Чепик Агафон Агеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепик Агафон Агеев

Смерть
Неизвестно
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