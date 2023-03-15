Чепик Агафон Агеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Чепик Аггей Елисеев
Мать: Чепик Марина Павлова
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Чепик Макрида Авдеева
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Чепик Макрида Авдеева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Чепик Логин Агафонов
Мать ребёнка: Чепик Макрида Авдеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чепик Макрида Авдеева
Смерть
Неизвестно