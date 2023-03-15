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Чепик Агафон Агеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Чепик Аггей Елисеев

Мать: Чепик Марина Павлова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Чепик Никита Агапитов

Мать ребёнка: Чепик Макрида Авдеева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Чепик Кузьма Агафонов

Мать ребёнка: Чепик Макрида Авдеева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Чепик Логин Агафонов

Мать ребёнка: Чепик Макрида Авдеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепик Макрида Авдеева

Смерть
Неизвестно
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