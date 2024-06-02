Голощапов Дмитрий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Сын: Голощапов Гавриил Дмитриевич
Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Голощапов Мирон Дмитриевич
Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Голощапов Михей Дмитриевич
Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно