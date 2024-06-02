Голощапов Дмитрий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолощапов Дмитрий Романович

Голощапов Дмитрий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Голощапов Роман Михайлович

Мать: Голощапова (Худякова) Анисья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голощапова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Голощапов Гавриил Дмитриевич

Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Голощапов Мирон Дмитриевич

Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Голощапов Михей Дмитриевич

Мать ребёнка: Голощапова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.