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Голощапова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голощапов Дмитрий Романович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Голощапов Гавриил Дмитриевич

Отец ребёнка: Голощапов Дмитрий Романович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Голощапов Мирон Дмитриевич

Отец ребёнка: Голощапов Дмитрий Романович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Голощапов Михей Дмитриевич

Отец ребёнка: Голощапов Дмитрий Романович

Смерть
Неизвестно

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