Голощапова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Сын: Голощапов Гавриил Дмитриевич
Отец ребёнка: Голощапов Дмитрий Романович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Голощапов Мирон Дмитриевич
Отец ребёнка: Голощапов Дмитрий Романович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Голощапов Михей Дмитриевич
Отец ребёнка: Голощапов Дмитрий Романович
Смерть
Неизвестно