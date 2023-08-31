Голощапов Мирон Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Голощапова Мария Мироновна
Мать ребёнка: Голощапова Доминия (Домна) Степановна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Голощапова Елизавета Мироновна
Мать ребёнка: Голощапова Доминия (Домна) Степановна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Голощапова Доминия (Домна) Степановна
Смерть
Неизвестно