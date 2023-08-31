Голощапов Мирон Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолощапов Мирон Дмитриевич

Голощапов Мирон Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Голощапов Дмитрий Романович

Мать: Голощапова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голощапова Доминия (Домна) Степановна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Голощапова Мария Мироновна

Мать ребёнка: Голощапова Доминия (Домна) Степановна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Голощапова Елизавета Мироновна

Мать ребёнка: Голощапова Доминия (Домна) Степановна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Голощапов Фёор Миронович

Мать ребёнка: Голощапова Доминия (Домна) Степановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.