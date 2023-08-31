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Голощапов Гавриил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Голощапов Дмитрий Романович

Мать: Голощапова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голощапова Елена Семёновна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Голощапова Агриппина Гаврииловна

Мать ребёнка: Голощапова Елена Семёновна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Голощапов Михаил Гавриилович

Мать ребёнка: Голощапова Елена Семёновна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Голощапов Зотик Гавриилович

Мать ребёнка: Голощапова Елена Семёновна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Голощапов Маркел Гавриилович

Мать ребёнка: Голощапова Елена Семёновна

Смерть
Неизвестно

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