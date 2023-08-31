Голощапов Гавриил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Голощапова Агриппина Гаврииловна
Мать ребёнка: Голощапова Елена Семёновна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Голощапов Михаил Гавриилович
Мать ребёнка: Голощапова Елена Семёновна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Голощапов Зотик Гавриилович
Мать ребёнка: Голощапова Елена Семёновна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Голощапов Маркел Гавриилович
Мать ребёнка: Голощапова Елена Семёновна
Смерть
Неизвестно