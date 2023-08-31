Голощапова Елена Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Голощапова Агриппина Гаврииловна
Отец ребёнка: Голощапов Гавриил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Голощапов Михаил Гавриилович
Отец ребёнка: Голощапов Гавриил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Голощапов Зотик Гавриилович
Отец ребёнка: Голощапов Гавриил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Голощапов Маркел Гавриилович
Отец ребёнка: Голощапов Гавриил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно