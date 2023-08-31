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Голощапова Елена Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голощапов Гавриил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Голощапова Агриппина Гаврииловна

Отец ребёнка: Голощапов Гавриил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Голощапов Михаил Гавриилович

Отец ребёнка: Голощапов Гавриил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Голощапов Зотик Гавриилович

Отец ребёнка: Голощапов Гавриил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Голощапов Маркел Гавриилович

Отец ребёнка: Голощапов Гавриил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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