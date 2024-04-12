Голощапов Роман Михайлович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Голощапова Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Голощапова Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Голощапова Васса Романовна
Мать ребёнка: Голощапова Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Голощапов Гаврило Романович
Мать ребёнка: Голощапова Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Голощапов Тимофей Романович
Мать ребёнка: Голощапова Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Голощапов Андрей Романович
Мать ребёнка: Голощапова Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Голощапов Дмитрий Романович
Мать ребёнка: Голощапова Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Голощапова Дарья Романовна
Мать ребёнка: Голощапова Анисья Яковлевна
Смерть
Неизвестно