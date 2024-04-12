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Голощапов Роман Михайлович

Место рождения

Копёны

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Голощапов Михаил Сидорович (Фёдорович)

Мать: Голощапова Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Голощапов Иван Романович

Мать ребёнка: Голощапова Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Голощапов Яков Романович

Мать ребёнка: Голощапова Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Голощапова Васса Романовна

Мать ребёнка: Голощапова Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Голощапов Гаврило Романович

Мать ребёнка: Голощапова Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Голощапов Тимофей Романович

Мать ребёнка: Голощапова Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Голощапов Андрей Романович

Мать ребёнка: Голощапова Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Голощапов Дмитрий Романович

Мать ребёнка: Голощапова Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Голощапова Дарья Романовна

Мать ребёнка: Голощапова Анисья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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