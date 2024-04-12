Голощапов Иван Романович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1798
Сын: Голощапов Матвей Иванович
Мать ребёнка: Голощапова Окулина Степановна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Голощапова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Голощапова Окулина Степановна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Голощапова Окулина Степановна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Голощапова Феодосья Ивановна
Мать ребёнка: Голощапова Окулина Степановна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Голощапов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Голощапова Окулина Степановна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Голощапов Емельян Иванович
Мать ребёнка: Голощапова Окулина Степановна
Смерть
1856