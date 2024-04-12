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Голощапов Иван Романович

Место рождения

Копёны

Дата рождения

1765

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Голощапов Роман Михайлович

Мать: Голощапова Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Голощапов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Голощапова Окулина Степановна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Голощапова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Голощапова Окулина Степановна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Голощапов Семен Иванович

Мать ребёнка: Голощапова Окулина Степановна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Голощапова Феодосья Ивановна

Мать ребёнка: Голощапова Окулина Степановна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Голощапов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Голощапова Окулина Степановна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Голощапов Емельян Иванович

Мать ребёнка: Голощапова Окулина Степановна

Смерть
1856
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