Голощапов Емельян Иванович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
184
Дочь: Голощапова Феоктиста Емельяновна
Мать ребёнка: Голощапова Улита Петровна
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Голощапова Екатерина Емельяновна
Мать ребёнка: Голощапова Улита Петровна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Голощапов Пётр Емельянович
Мать ребёнка: Голощапова Улита Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно