Голощапов Емельян Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голощапов Емельян Иванович

Место рождения

Копёны

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
184

Дочь: Голощапова Феоктиста Емельяновна

Мать ребёнка: Голощапова Улита Петровна

Рождение
1816

Отец: Голощапов Иван Романович

Мать: Голощапова Окулина Степановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Голощапова Екатерина Емельяновна

Мать ребёнка: Голощапова Улита Петровна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Голощапов Пётр Емельянович

Мать ребёнка: Голощапова Улита Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голощапова Улита Петровна

Смерть
Неизвестно
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