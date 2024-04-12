Голощапова Улита Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голощапова Улита Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
184

Дочь: Голощапова Феоктиста Емельяновна

Отец ребёнка: Голощапов Емельян Иванович

Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Голощапова Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Голощапов Емельян Иванович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Голощапов Пётр Емельянович

Отец ребёнка: Голощапов Емельян Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голощапов Емельян Иванович

Смерть
Неизвестно
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