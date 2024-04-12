Голощапова Улита Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
184
Дочь: Голощапова Феоктиста Емельяновна
Отец ребёнка: Голощапов Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Голощапова Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Голощапов Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Голощапов Пётр Емельянович
Отец ребёнка: Голощапов Емельян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно