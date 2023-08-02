Голощапова Окулина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голощапова Окулина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Голощапов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Голощапов Иван Романович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Голощапова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Голощапов Иван Романович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Голощапов Семен Иванович

Отец ребёнка: Голощапов Иван Романович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Голощапова Феодосья Ивановна

Отец ребёнка: Голощапов Иван Романович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Голощапов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Голощапов Иван Романович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Голощапов Емельян Иванович

Отец ребёнка: Голощапов Иван Романович

Смерть
Неизвестно
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