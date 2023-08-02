Голощапова Окулина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Голощапов Матвей Иванович
Отец ребёнка: Голощапов Иван Романович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Голощапова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Голощапов Иван Романович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Голощапов Иван Романович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Голощапова Феодосья Ивановна
Отец ребёнка: Голощапов Иван Романович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Голощапов Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Голощапов Иван Романович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Голощапов Емельян Иванович
Отец ребёнка: Голощапов Иван Романович
Смерть
Неизвестно