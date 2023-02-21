Яушев Фазлы Нурмухаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яушев Фазлы Нурмухаметович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Яушев Нармухамед

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Яушев Фатих Фазлыевич

Мать ребёнка: Яушева Марьям Абдуловна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Нажия Фазлыевна

Мать ребёнка: Яушева Марьям Абдуловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Абаев Гакиф Фазлыевич

Мать ребёнка: Яушева Марьям Абдуловна

Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Андреевский р-н, с. Лепихин
Рождение ребёнка
05.01.1927

Дочь: Янгалышева Найра Фазлыевна

Мать ребёнка: Яушева Марьям Абдуловна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Яушев Кашиф Фазлыевич

Мать ребёнка: Яушева Марьям Абдуловна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Гания Фазлыевна

Мать ребёнка: Яушева Марьям Абдуловна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Яушев Абдулла Фазлыевич

Мать ребёнка: Яушева Марьям Абдуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яушева Марьям Абдуловна

Смерть
Неизвестно
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