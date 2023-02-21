Яушев Фазлы Нурмухаметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Яушев Нармухамед
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Яушева Марьям Абдуловна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Нажия Фазлыевна
Мать ребёнка: Яушева Марьям Абдуловна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Яушева Марьям Абдуловна
Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Андреевский р-н, с. Лепихин
Рождение ребёнка
05.01.1927
Дочь: Янгалышева Найра Фазлыевна
Мать ребёнка: Яушева Марьям Абдуловна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Яушева Марьям Абдуловна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Гания Фазлыевна
Мать ребёнка: Яушева Марьям Абдуловна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Яушева Марьям Абдуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яушева Марьям Абдуловна
Смерть
Неизвестно