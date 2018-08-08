Янгалышева (Яушева) Найра Фазлыевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1927
Дата смерти08.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1927
Рождение ребёнка
04.12.1958
Сын: Янгалышев Гакиф Кадымович
Отец ребёнка: Янгалышев Кадым Ганиевич
Рождение ребёнка
01.09.1960
Дочь: Янгалышева Ильмира Кадымовна
Отец ребёнка: Янгалышев Кадым Ганиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.2018
г. Ленинск
Похороны
Неизвестно
г. Ленинск