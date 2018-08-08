Янгалышева (Яушева) Найра Фазлыевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янгалышева (Яушева) Найра Фазлыевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1927

Дата смерти

08.08.2018

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1927

Отец: Яушев Фазлы Нурмухаметович

Мать: Яушева Марьям Абдуловна

Рождение ребёнка
04.12.1958

Сын: Янгалышев Гакиф Кадымович

Отец ребёнка: Янгалышев Кадым Ганиевич

Рождение ребёнка
01.09.1960

Дочь: Янгалышева Ильмира Кадымовна

Отец ребёнка: Янгалышев Кадым Ганиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янгалышев Кадым Ганиевич

Смерть
08.08.2018
г. Ленинск
Похороны
Неизвестно
г. Ленинск
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