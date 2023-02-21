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Янгалышева Ильмира Кадымовна
Янгалышева Ильмира Кадымовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.1960
Пол
Женский
Отец
Янгалышев Кадым Ганиевич
1925 г.р.
Мать
Янгалышева (Яушева) Найра Фазлыевна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1960
Отец:
Янгалышев Кадым Ганиевич
Мать:
Янгалышева Найра Фазлыевна
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