Янгалышев Кадым Ганиевич 27.11.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Янгалышев Кадым Ганиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1925

Дата смерти

08.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1925

Отец: Янгалышев Гани

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янгалышева (Яушева) Найра Фазлыевна

Рождение ребёнка
04.12.1958

Сын: Янгалышев Гакиф Кадымович

Мать ребёнка: Янгалышева (Яушева) Найра Фазлыевна

Рождение ребёнка
01.09.1960

Дочь: Янгалышева Ильмира Кадымовна

Мать ребёнка: Янгалышева (Яушева) Найра Фазлыевна

Смерть
08.09.1999
Село Лепсинск

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