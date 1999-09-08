Янгалышев Кадым Ганиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1925
Дата смерти08.09.1999
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1925
Отец: Янгалышев Гани
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1958
Сын: Янгалышев Гакиф Кадымович
Мать ребёнка: Янгалышева (Яушева) Найра Фазлыевна
Рождение ребёнка
01.09.1960
Дочь: Янгалышева Ильмира Кадымовна
Мать ребёнка: Янгалышева (Яушева) Найра Фазлыевна
Смерть
08.09.1999
Село Лепсинск