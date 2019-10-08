Яушева (Абаева) Марьям Абдуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1898
Дата смерти07.12.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1898
Отец: Абаев Абдулл
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Яушев Фазлы Нурмухаметович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Нажия Фазлыевна
Отец ребёнка: Яушев Фазлы Нурмухаметович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Яушев Фазлы Нурмухаметович
Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Андреевский р-н, с. Лепихин
Рождение ребёнка
05.01.1927
Дочь: Янгалышева Найра Фазлыевна
Отец ребёнка: Яушев Фазлы Нурмухаметович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Яушев Фазлы Нурмухаметович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Гания Фазлыевна
Отец ребёнка: Яушев Фазлы Нурмухаметович
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Яушев Фазлы Нурмухаметович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1973
Причина смерти: Естественная смерть/старость