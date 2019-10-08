Яушева (Абаева) Марьям Абдуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яушева (Абаева) Марьям Абдуловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1898

Дата смерти

07.12.1973

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1898

Отец: Абаев Абдулл

Мать: Абаева Гайнижамал Гиреевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Яушев Фатих Фазлыевич

Отец ребёнка: Яушев Фазлы Нурмухаметович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Нажия Фазлыевна

Отец ребёнка: Яушев Фазлы Нурмухаметович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Абаев Гакиф Фазлыевич

Отец ребёнка: Яушев Фазлы Нурмухаметович

Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Андреевский р-н, с. Лепихин
Рождение ребёнка
05.01.1927

Дочь: Янгалышева Найра Фазлыевна

Отец ребёнка: Яушев Фазлы Нурмухаметович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Яушев Кашиф Фазлыевич

Отец ребёнка: Яушев Фазлы Нурмухаметович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Гания Фазлыевна

Отец ребёнка: Яушев Фазлы Нурмухаметович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Яушев Абдулла Фазлыевич

Отец ребёнка: Яушев Фазлы Нурмухаметович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яушев Фазлы Нурмухаметович

Смерть
07.12.1973
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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