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Янгалышев Гакиф Кадымович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1958

Отец: Янгалышев Кадым Ганиевич

Мать: Янгалышева Найра Фазлыевна

Рождение ребёнка
01.08.1984

Дочь: Янгалышева Зульфия Гакифовна

Мать ребёнка: Янгалышева Гульфия

Рождение ребёнка
19.11.1986

Дочь: Янгалышева Руфина Гакифовна

Мать ребёнка: Янгалышева Гульфия

Рождение ребёнка
04.01.1991

Дочь: Янгалышева Земфира Гакифовна

Мать ребёнка: Янгалышева Гульфия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янгалышева Гульфия

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