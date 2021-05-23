Янгалышев Гакиф Кадымович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1958
Рождение ребёнка
01.08.1984
Дочь: Янгалышева Зульфия Гакифовна
Мать ребёнка: Янгалышева Гульфия
Рождение ребёнка
19.11.1986
Дочь: Янгалышева Руфина Гакифовна
Мать ребёнка: Янгалышева Гульфия
Рождение ребёнка
04.01.1991
Дочь: Янгалышева Земфира Гакифовна
Мать ребёнка: Янгалышева Гульфия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янгалышева Гульфия