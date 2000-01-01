Яушев Нармухамед
Место рожденияКазахская ССР, Алма-Атинская обл., Андреевский р-н, с. Лепихин
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Андреевский р-н, с. Лепихин
Рождение ребёнка
1888
Сын: Яушев Фазлы Нурмухаметович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Андреевский р-н, с. Лепихин