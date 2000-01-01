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Яушев Нармухамед

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Место рождения

Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Андреевский р-н, с. Лепихин

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Андреевский р-н, с. Лепихин
Рождение ребёнка
1888

Сын: Яушев Фазлы Нурмухаметович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Андреевский р-н, с. Лепихин
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