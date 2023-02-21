Абаев Гакиф Фазлыевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбаев Гакиф Фазлыевич

Абаев Гакиф Фазлыевич

avatar

Место рождения

Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Андреевский р-н, с. Лепихин

Дата рождения

1924

Дата смерти

18.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Яушев Фазлы Нурмухаметович

Мать: Яушева Марьям Абдуловна

Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Андреевский р-н, с. Лепихин
Смерть
18.09.1943
С. Владимировское р-н Верхне-Баканский Краснодарский край (Новороссийск)
Причина смерти: На войне
Похороны
18.09.1943
СССР, Новороссийск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close