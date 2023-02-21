Абаев Гакиф Фазлыевич
Место рожденияКазахская ССР, Алма-Атинская обл., Андреевский р-н, с. Лепихин
Дата рождения1924
Дата смерти18.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Андреевский р-н, с. Лепихин
Смерть
18.09.1943
С. Владимировское р-н Верхне-Баканский Краснодарский край (Новороссийск)
Причина смерти: На войне
Похороны
18.09.1943
СССР, Новороссийск