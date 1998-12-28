Жданкина (Ротанина) Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданкина (Ротанина) Зинаида Федоровна

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Место рождения

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

20.03.1916

Дата смерти

28.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1916

Отец: Ротанин Федор

Мать: Ратанина Евдокия

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
28.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жданкин Петр Константинович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма Петровна

Отец ребёнка: Жданкин Петр Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданкин Петр Константинович

Смерть
28.12.1998
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
29.?.1998
кладбище Ракитки, Новомосковский административный округ, Россия
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