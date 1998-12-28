Жданкина (Ротанина) Зинаида Федоровна
Место рождения
Дата рождения20.03.1916
Дата смерти28.12.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1916
Отец: Ротанин Федор
Мать: Ратанина Евдокия
Рождение ребёнка
28.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жданкин Петр Константинович
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма Петровна
Отец ребёнка: Жданкин Петр Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1998
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
29.?.1998
кладбище Ракитки, Новомосковский административный округ, Россия