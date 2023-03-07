Ротанин Федор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1916
Дочь: Жданкина Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Ратанина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамзайцева Анна Федоровна
Мать ребёнка: Ратанина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ротанин Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Ратанина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ратанина Евдокия
Смерть
Неизвестно