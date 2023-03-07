Ротанин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротанин Федор

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Место рождения

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.03.1916

Дочь: Жданкина Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Ратанина Евдокия

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рамзайцева Анна Федоровна

Мать ребёнка: Ратанина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ротанин Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Ратанина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ратанина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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