село Рамзай, село Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Рамзай

Мокшанский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
51Рамзай (Богоявленское), с. каз.при рч. Пензятке.241835614401469Церквей православных 2. Волостное правление. Сельское училище. Почтовая станция. Базар. Заводов поташных 3. Синилен 3. Мельниц 6. Маслобоень 5.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Рамзайская волость
58. Рамзай, село бывшее государственное, при речке Пензятке, дворов 655, жителей 4141, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православная, школа, почт Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Рамзайская волость
село Рамзайское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Мокшанский район
47353Рамзайсело53°18'44°44'N-38-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Мокшанский муниципальный район, Сельское поселение Рамзайский сельсовет
56645416101с Рамзайсело
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