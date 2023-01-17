Ратанина Евдокия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1916
Дочь: Жданкина Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Ротанин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамзайцева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Ротанин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ротанин Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Ротанин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ротанин Федор
Смерть
Неизвестно