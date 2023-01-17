Ратанина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратанина Евдокия

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Место рождения

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.03.1916

Дочь: Жданкина Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Ротанин Федор

Рамзай, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рамзайцева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Ротанин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ротанин Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Ротанин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ротанин Федор

Смерть
Неизвестно
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