Рамзайцева (Ротанина) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамзайцева (Ротанина) Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ротанин Федор

Мать: Ратанина Евдокия

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Гурина Евгения Константиновна

Отец ребёнка: Ромзайцев (romzaytsev) Константин Petrovich)

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ромзайцев (romzaytsev) Константин Petrovich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Константиновна

Отец ребёнка: Ромзайцев (romzaytsev) Константин Petrovich)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромзайцев (romzaytsev) Константин Petrovich)

Смерть
Неизвестно
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