Рамзайцева (Ротанина) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ротанин Федор
Мать: Ратанина Евдокия
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Гурина Евгения Константиновна
Отец ребёнка: Ромзайцев (romzaytsev) Константин Petrovich)
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ромзайцев (romzaytsev) Константин Petrovich)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Константиновна
Отец ребёнка: Ромзайцев (romzaytsev) Константин Petrovich)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно