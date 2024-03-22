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Жданкин Петр Константинович

Место рождения

Солдатская Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.?.1913

Дата смерти

02.?.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.?.1913

Отец: Жданкин Константин

Мать: Жданкина Варвара

Солдатская Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жданкина Зинаида Федоровна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма Петровна

Мать ребёнка: Жданкина Зинаида Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданкина Зинаида Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
шофер, бурильщик
Образование
Неизвестно
семь классов школы
Смерть
02.?.1988
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Похороны
04.?.1988
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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