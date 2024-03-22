Жданкин Петр Константинович
Место рождения
Дата рождения15.?.1913
Дата смерти02.?.1988
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.?.1913
Отец: Жданкин Константин
Мать: Жданкина Варвара
Рождение ребёнка
28.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жданкина Зинаида Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма Петровна
Мать ребёнка: Жданкина Зинаида Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
шофер, бурильщик
Образование
Неизвестно
семь классов школы
Смерть
02.?.1988
Похороны
04.?.1988