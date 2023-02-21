Жданкина Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданкина Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1902

Дочь: Колесова Ксения Константиновна

Отец ребёнка: Жданкин Константин

Солдатская Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1909

Дочь: Гавичева Акилина (Акулина) Константиновна

Отец ребёнка: Жданкин Константин

Солдатская Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.?.1913

Сын: Жданкин Петр Константинович

Отец ребёнка: Жданкин Константин

Солдатская Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жданкин Василий Константинович

Отец ребёнка: Жданкин Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданкин Константин

Смерть
Неизвестно
Большая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Большая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
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