Жданкин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданкин Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1902

Дочь: Колесова Ксения Константиновна

Мать ребёнка: Жданкина Варвара

Солдатская Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1909

Дочь: Гавичева Акилина (Акулина) Константиновна

Мать ребёнка: Жданкина Варвара

Солдатская Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.?.1913

Сын: Жданкин Петр Константинович

Мать ребёнка: Жданкина Варвара

Солдатская Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жданкин Василий Константинович

Мать ребёнка: Жданкина Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданкина Варвара

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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