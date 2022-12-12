Жданкин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1902
Дочь: Колесова Ксения Константиновна
Мать ребёнка: Жданкина Варвара
Рождение ребёнка
09.06.1909
Дочь: Гавичева Акилина (Акулина) Константиновна
Мать ребёнка: Жданкина Варвара
Рождение ребёнка
15.?.1913
Сын: Жданкин Петр Константинович
Мать ребёнка: Жданкина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жданкин Василий Константинович
Мать ребёнка: Жданкина Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жданкина Варвара
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область