Гавичева (Жданкина) Акилина (Акулина) Константиновна
Место рождения
Дата рождения09.06.1909
Дата смерти25.06.1998
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1909
Отец: Жданкин Константин
Мать: Жданкина Варвара
Рождение ребёнка
27.10.1931
Дочь: Калякаева Тамара Павловна
Отец ребёнка: Гавичев Павел Иванович
г.Баку Азербайджанской ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.06.1998
Похороны
Неизвестно