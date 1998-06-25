Гавичева (Жданкина) Акилина (Акулина) Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавичева (Жданкина) Акилина (Акулина) Константиновна

Место рождения

Солдатская Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.06.1909

Дата смерти

25.06.1998

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1909

Отец: Жданкин Константин

Мать: Жданкина Варвара

Солдатская Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1931

Дочь: Калякаева Тамара Павловна

Отец ребёнка: Гавичев Павел Иванович

г.Баку Азербайджанской ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавичев Павел Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.06.1998
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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