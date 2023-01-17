Гавичев Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавичев Павел Иванович

Гавичев Павел Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1910

Дата смерти

03.04.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1931

Дочь: Калякаева Тамара Павловна

Мать ребёнка: Гавичева Акилина (Акулина) Константиновна

г.Баку Азербайджанской ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гавичева Акилина (Акулина) Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
шахтер на Руднике в г.Сызрань
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.04.1988
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close