Гавичев Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1910
Дата смерти03.04.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1931
Дочь: Калякаева Тамара Павловна
Мать ребёнка: Гавичева Акилина (Акулина) Константиновна
г.Баку Азербайджанской ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
шахтер на Руднике в г.Сызрань
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.04.1988
Похороны
Неизвестно