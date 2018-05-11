Калякаева (Гавичева) Тамара Павловна
Место рожденияг.Баку Азербайджанской ССР
Дата рождения27.10.1931
Дата смерти11.05.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1931
г.Баку Азербайджанской ССР
Бракосочетание
01.11.1959
Рождение ребёнка
09.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калякаев Иван Семенович
Рождение ребёнка
20.06.1963
Дочь: Григорьева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Калякаев Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калякаев Иван Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
фармацевт
Образование
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
фармацевтический техникум
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.05.2018
Похороны
Неизвестно