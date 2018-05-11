Калякаева (Гавичева) Тамара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калякаева (Гавичева) Тамара Павловна

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Место рождения

г.Баку Азербайджанской ССР

Дата рождения

27.10.1931

Дата смерти

11.05.2018

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1931

Отец: Гавичев Павел Иванович

Мать: Гавичева Акилина (Акулина) Константиновна

г.Баку Азербайджанской ССР
Бракосочетание
01.11.1959

Муж: Калякаев Иван Семенович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калякаев Иван Семенович

Рождение ребёнка
20.06.1963

Дочь: Григорьева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Калякаев Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калякаев Иван Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
фармацевт
Образование
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
фармацевтический техникум
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.05.2018
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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