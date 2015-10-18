Григорьева (Калякаева) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1963
Дата смерти18.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1963
Отец: Калякаев Иван Семенович
Бракосочетание
20.10.1990
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев Сергей Геннадьевич
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-химик
Образование
Неизвестно
Московский Химический институт
Смерть
18.10.2015
Похороны
Неизвестно