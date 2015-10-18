Григорьева (Калякаева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Калякаева) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1963

Дата смерти

18.10.2015

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1931 г.р.

Муж

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1963

Отец: Калякаев Иван Семенович

Мать: Калякаева Тамара Павловна

Бракосочетание
20.10.1990

Муж: Григорьев Сергей Геннадьевич

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Сергей Геннадьевич

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-химик
Образование
Неизвестно
Московский Химический институт
Смерть
18.10.2015
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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