Фиркович Соломон Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Фиркович Самуил Соломонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Фиркович Моисей Соломонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Эль Софья Соломоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Харсун Эстер Соломоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эгиз Батчева Соломоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно