Фиркович Соломон Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФиркович Соломон Авраамович

Фиркович Соломон Авраамович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фиркович Авраам Самуилович

Мать: Фиркович Хана Исааковна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Фиркович Самуил Соломонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Фиркович Моисей Соломонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Эль Софья Соломоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Харсун Эстер Соломоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эгиз Батчева Соломоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close