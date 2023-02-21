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Фиркович Авраам Самуилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1787

Дата смерти

17.06.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1787

Отец: Фиркович Самуил Соломонович

Мать: Фиркович Сарра Моисеевна

Бракосочетание
1807

Жена: Фиркович Хана Исааковна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Фиркович Иосиф-Соломон Авраамович

Мать ребёнка: Фиркович Хана Исааковна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Фиркович Яков Авраамович

Мать ребёнка: Фиркович Хана Исааковна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Фиркович Зарахка (Заря) Авраамович

Мать ребёнка: Фиркович Хана Исааковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фиркович Соломон Авраамович

Мать ребёнка: Фиркович Хана Исааковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фиркович Моисей Авраамович

Мать ребёнка: Фиркович Хана Исааковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фиркович Исаак Авраамович

Мать ребёнка: Фиркович Хана Исааковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милке Авраамовна

Мать ребёнка: Фиркович Хана Исааковна

Смерть
17.06.1874
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