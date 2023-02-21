Фиркович Авраам Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1787
Дата смерти17.06.1874
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1787
Бракосочетание
1807
Жена: Фиркович Хана Исааковна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Фиркович Иосиф-Соломон Авраамович
Мать ребёнка: Фиркович Хана Исааковна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Фиркович Хана Исааковна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Фиркович Зарахка (Заря) Авраамович
Мать ребёнка: Фиркович Хана Исааковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фиркович Соломон Авраамович
Мать ребёнка: Фиркович Хана Исааковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фиркович Моисей Авраамович
Мать ребёнка: Фиркович Хана Исааковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фиркович Исаак Авраамович
Мать ребёнка: Фиркович Хана Исааковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милке Авраамовна
Мать ребёнка: Фиркович Хана Исааковна
Смерть
17.06.1874