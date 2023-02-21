Эль (Фиркович) Софья Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эль (Фиркович) Софья Соломоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Фиркович Соломон Авраамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Эль Фёдор Абрамович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1907

Сын: Эль Михаил Абрамович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1910

Сын: Эль Илья Абрамович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1950
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