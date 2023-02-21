Эль (Фиркович) Софья Соломоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1950
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Фиркович Соломон Авраамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Эль Фёдор Абрамович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1907
Сын: Эль Михаил Абрамович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1910
Сын: Эль Илья Абрамович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1950