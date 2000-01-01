Эль Илья Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эль Илья Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: Эль Софья Соломоновна

Смерть
1941
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